Indfører adgangstegn i juletiden

Roskilde Domkirke er i den udsædvanlige situation, at det er nødvendigt at lave adgangsbegrænsninger til gudstjenesterne. Det er endnu engang coronavirussen, der er årsagen til ændringen. Kirken har været nødt reducere antallet af deltagere til gudstjenesterne, så afstandskravene kan holdes.

Adgangsbegrænsningen gælder foreløbigt i hele december. Det betyder, at man skal have adgangstegn til den ønskede gudstjeneste. Så længe der er ledige pladser, kan de bookes på www.pladsikirken.dk. Her skal man søge på Roskilde Domkirke. Har man ikke adgang til internettet er det også muligt at hente et adgangstegn i våbenhuset i Domkirken.