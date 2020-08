Weekenden har budt på en del besøg af en eller flere indbrudstyve i det sydlige Jyllinge. Foto: Lars Kimer

Indbrudstyven kan kun lide Jyllinge Syd

Roskilde - 10. august 2020 kl. 10:19

Politiet har i denne weekend fået melding om fire indbrud i hele Roskilde Kommune, og på den baggrund kan man konstatere, at indbrudstyven elsker Jyllinge Syd, for alle fire indbrud er registreret i det område. Snekkevej, Flådevej, Gondolvej og Kajakvej har haft besøg af indbrudstyven.

Hvornår indbruddene blev begået er lidt forskelligt. Det mest præcise er indbruddet på Flådevej. Her er indbruddet begået i løbet af 12 minutter natten til søndag begyndende fra klokken 4.30, hvor alarmen gik. Tyven har brudt et vindue op og været i soveværelse og to værelser. Hvad der er stjålet, var der ikke overblik over ved anmeldelsen.

På Snekkevej er indbruddet begået mellem lørdag morgen klokken otte og søndag klokken 15. Et vindue er brudt op, og tyven har været i soveværelset og badeværelset. Skuffer og skabe er rodet igennem. Heller ikke her er der overblik over det stjålne.

På Gondolvej er der også opbrudt et vindue. Det er sket mellem onsdag og lørdag morgen. Tyven har været i hele huset. Hvad der er stjålet, var der ikke overblik over, da ejeren af huset ringede til politiet.

På Kajakvej kan indbruddet være begået så langt tilbage som forrige torsdag, men familien kom hjem søndag aften til et vindue, der var brudt op med et koben. Specielt soveværelset var gennemrodet, og der er stjålet kontanter, smykker og to pas.