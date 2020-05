Indbrudstyve skifter taktik: Bølge af tyverier fra biler

Indbrudstyvene har svære arbejdsbetingelser for tiden, hvor mange er nødt til at blive hjemme, men så må man finde andre steder at stjæle fra. Det kan ses hos politiet, der siden torsdag har modtaget hele 10 anmeldelser om tyverier fra biler i Roskilde, hvor en rude er blevet knust.