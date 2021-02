En indbrudstyv lod sig ikke genere af, at hunden var hjemme. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv kom af med hunden

Tyven brød ind i et hus på Rosenvænget i Viby og var kølig nok til at lukke hunden ud i udestuen. Derudover lader det ikke til, at den har lidt overlast.