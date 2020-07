Politiet hastede ud til et indbrud i Jyllinge, hvor det viste sig at være beboeren selv, som stod bag. Foto: Kenn Thomsen

»Indbrud« var helt legitimt

Når man ser nogen kravle ind ad et vindue, er det nærliggende at tro, at der er tale om uberettiget indtrængen i andres ejendom. Den slutning drog også en vidne, der så netop dét ske i en villa på Gondolvej søndag eftermiddag og ringede straks efter politiet, der sendte en hundepatrulje mod nord med horn og lygter tændt i håb om at kunne snuppe en gerningsmand på fersk gerning.