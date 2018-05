En vaks nabo og hurtigt arbejde fra politiets side resulterede i anholdelse af to indbrudstyve. De har nu fået en dom på fire måneders fængsel og derefter udvisning af Danmark i seks år. Foto: Kenn Thomsen

Indbrud gav fire måneders fængsel og udvisning af Danmark

Roskilde - 08. maj 2018 kl. 09:38 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd fra Litauen er blevet idømt fire måneders fængsel ved Retten i Roskilde og udvisning i seks år, for fire indbrud samt et indbrudsforsøg i området omkring Roskilde begået mellem den 14. og den 15. marts.

Det var en opmærksom nabo på Bandholmvej i Veddelev, som vidste, at familien var på ferie og undrede sig derfor over, at der gik personer rundt inde i huset.

Politiet blev tilkaldt og kunne anholde den ene af mændene inde i huset klokken 6.16. Den anden mand forsøgte at stikke af, men blev også anholdt.

Politiets hundepatrulje afsøgte området, og her fandt man frem til en transformatorstation, hvor under politiet fandt en pose med et væld af sølvtøj og smykker, der var stjålet ved de forudgående indbrud. Desuden fandt politiet en udlejningsbil i området, som den ene af de anholdte havde papirer på.

- Denne sag er resultatet af godt gedigent politiarbejde, og jeg er tilfreds med retten delte anklagemyndighedens opfattelse af, at der var tilstrækkeligt med beviser til at dømme for alle forholdende. Jeg glæder mig desuden over, at det lykkedes politiet at sikre en stor del af udbyttet, så de berørte borgere kan få deres personlige ejendele tilbage, hvor de hører til, fortæller anklagerfuldmægtig Andreas Dahl.

De to mænd er henholdsvis 39 og 42 år. De modtog dommen og blev efterfølgende varetægtsfængslet efter dom.

