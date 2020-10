Politiet var hurtigt fremme til et forsøg på indbrud i nat. Foto: Kim Rasmussen

Indbrud: Politiet ankom nærmest hurtigere end loven tillader

Roskilde - 23. oktober 2020 kl. 11:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

To mænd forsøgte i nat at bryde ind i en varebil parkeret i en indkørsel på Anneksgårdsvej i Gundsømagle. Det lykkedes de dog ikke med, da de måtte flygte over hals og hoved.

Selv om de havde ventet helt til omkring klokken halv to, så fik de altså lavet så meget larm under indbrudsforsøget, at manden i huset vågnede. Han gik ud i indkørslen, og så kan det ellers være, at de to tyve fik travlt med at komme væk.

Politiet blev alarmeret med det samme, og ifølge anmelderens kone var de nærmest hurtigere fremme, end loven tillader. På byens lokale facebookgruppe fortæller hun, at politiet stod på stedet bare fire minutter efter anmeldelsen. Lige lidt hjalp det dog, for det lykkedes ikke politiet, som ankom i to biler og med hunde, at få fingre i tyvene.

De to mænd beskrives begge som cirka 18 år og cirka 180-190 centimeter høje. De var begge i sort tøj med sorte hætter.

Politiet beder nu om oplysninger i sagen, hvis nogen har set de to mænd på flugt i området. Kontakt politiet på telefon 114 med oplysninger i sagen.