Ind ad de andre døre

Nu skal man igen til at vænne sig til, at stå på bussen ad andre døre end den forreste. Movia har med de strammede coronarestriktioner igen valgt at spærre de forreste døre for ind og udgang af passagererne. Det sker for at sikre chaufførerne bedst muligt mod at blive smittet. Man skal i stedet for bruge midter- og bagdøren i bussen.