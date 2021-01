Immigranten kom med skib fra Amerika: Nu er byrådsmedlem her permanent

Efter otte år i Danmark har canadiske Pierre Kary, medlem af byrådet for Konservative, fået permanent opholdstilladelse. Han har herefter skyndt sig at søge om statsborgerskab.

Roskilde - 28. januar 2021 kl. 06:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det har været en rejse på otte år for byrådets ene konservative islæt, Pierre Kary. Men nu er rejsen slut. Ind ad brevsprækken i hjemmet i Svogerslev er dumpet et brev, han har ventet på længe. I brevet står der, at han har fået permanent opholdstilladelse i Danmark.

- Man bliver ikke bare dansker, fordi man flytter til fra Canada. Jeg har været her på midlertidig opholdstilladelse. Jeg kan godt mærke i mig selv, at det betyder noget at have fået det brev, siger Pierre Kary.

Med en midlertidig opholdstilladelse skal der søges om forlængelse hvert andet år.

- Ikke bare det. Mit midlertidige ophold var betinget af mit arbejde. Skiftede jeg job, skulle jeg søge midlertidigt ophold igen. Mistede jeg mit job, så havde jeg seks måneder til at finde et nyt, ellers blev jeg bedt om at rejse tilbage til Canada. Det er ikke en let følelse, når jeg har dansk kone og børn her, siger han.

Ankom med skib Det var faktisk heller ikke let for familien Kary at komme til Danmark. De sejlede i 2012 hertil med skib fra New York. Ni dage tog det.

- Min ene datter har problemer med sine ører. Eksperterne rådede os til ikke at flyve, så vi sejlede i stedet til Hamborg. Du kan sige, at jeg var immigranten, som tog den modsatte vej, smiler Pierre Kary, som ikke lægger skjul på, at han er meget stolt over at få lov at blive.

Den permanente opholdstilladelse betyder nemlig, at han også kan søge om statsborgerskab.

- Det har jeg faktisk allerede gjort. Hvorfor skulle jeg ikke have lyst til at være dansker? siger Pierre Kary, som har en Ph.d. i biokemi og i dag arbejder med den europæiske patentlovgivning hos Novozymes.

Skulle Pierre Kary få dansk statsborgerskab - og det er der intet, som tyder på, at han ikke gør - har han ikke tænkt sig at lægge Canada helt på is.

- Jeg ønsker et dobbelt statsborgerskab. Jeg forlod jo ikke Canada, fordi jeg var utilfreds, men fordi Danmark gav mig chancen for at arbejde her, siger han.