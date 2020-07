Retten i Roskilde. Foto: Katrine Wied

Ilter kvinde dømt til kursus efter overfald

Roskilde - 09. juli 2020 kl. 08:39 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anført en af 22-årig kvinde hoppede fire kvinder, der befandt sig på Østerbro i København, ind i en bil og kørte til Roskilde for at gøre et regnskab op, da den 22-årige følte sig provokeret.

Provokationen kom dels i nogle sms'er, dels i en telefonsamtale, som den 22-årige ikke direkte havde været en del af, men som hun havde overhørt, fordi den foregik via højttaler. Den ene part i samtalen var en mand, som var kæreste med en 15-årig kvinde. Den anden part var en kvinde, som var roomie med den 22-årige, og angiveligt havde også roomien noget kørende med manden, som ligeledes kørte samtalen over højttaler. I begge ender var der således »tilhørere« til samtalen, og det var tilhørerne, der endte med at blive rygende uvenner, da mandens 15-årige kæreste kaldte sin rival for »luder.« Rivalen var - ifølge den 22-årige - nemlig underbegavet og havde behov for at blive beskyttet. Den beskyttelse påtog den 22-årige sig at yde, så hun tog tre veninder, herunder den »underbegavede« roomie, med i bilen og kørte til Boserupvej i Roskilde, hvor den 15-årige befandt sig.

Den 22-årige måtte spørge sig frem for at finde frem til personen, hun søgte, og da de endelig stod ansigt til ansigt, gik den 22-årige i gang med at uddele lussinger, sparke, kradse i ansigtet og rive i håret, alt imens den 15-årige prøvede at skubbe den ophidsede fremmede væk. Bataljerne stoppede, da nogen ringede efter politiet.

I retten havde syv vidner temmelig forskellige opfattelser af, hvad der i grunden skete, men fælles for forklaringerne var, at de alle pegede på den 22-årige som den udfarende kraft. Derfor kendte retten hende skyldig i vold og idømte hende en betinget fængselsstraf, lige som hun blev dømt til at indgå i et kursusforløb i anger management, hvilket hun i øvrigt også selv var indstillet på.

