Ildsjæl vinder Fællesskabsprisen

Roskilde - 07. juni 2018 kl. 06:24 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg troede faktisk først det var svindel. Man får så mange mails om, at man har vundet noget, så jeg kiggede ikke nærmere på det. Så ringede de fra klubben og sagde, at jeg havde vundet en pris, og så var det jo rigtigt nok, lyder det med et grin fra Hanif Sayed, der er én af modtagerne af Fællesskabsprisen 2018.

Prisen bliver hvert år uddelt til en række borgere i Danmark, der gør noget ekstra for deres medmennesker.

Netop dét gør Hanif Sayed, der til daglig blandt andet fungerer som arbejdsmiljørepræsentant for taxachaufførerne i Roskilde, ungdomstræner i volleyballklubben VK4000 og medunderviser hos 3F Roskildeegnens mangfoldighedsudvalg.

- Hanif (Sayed) er i sandhed en ildsjæl, der uegennyttigt og meget beskedent yder en kæmpe frivillig indsats for sine arbejdskolleger, for medlemmer i 3F, for børn og unge i volleyball-sammenhæng, står der i indstillingen til prisen, som Hanif Sayed netop har modtaget.

Hos Hanif Sayed vækker det glæde at blive anerkendt for sit arbejde i byen.

- Jeg vil altid gerne hjælpe, hvis folk spørger, og derfor er det også dejligt at få prisen. Jeg blev meget glad for anerkendelsen, siger han.

