Ildens restaurant i Roskilde var buffetkædens første og åbnede i efteråret 2014. Nu er den og kædens to restauranter i København under konkursbehandling, mens restauranten i Næstved ser ud til at køre videre. Foto: Mik

Ilden er slukket: Restaurantkæde ramt af konkurs

Af Statstidende fremgår det, at anpartsselskaberne bag Ilden på Algade i Roskilde samt restauranterne på Fisketorvet og H. C. Andersens Boulevard i København blev begæret konkurs den 30. marts og nu skal behandles af skifteretten i Roskilde.

Restauranten i Roskilde åbnede i efteråret 2014 og var kædens første. Allerede fra start blev Ilden beskyldt for at have lagt sig lidt for tæt op ad buffetkæden Flammens koncept, og Flammen reagerede ved at åbne sin første sjællandske restaurant kort efter på Ro's Torv i Roskilde. Flammen blev grundlagt i Jylland i 2009.