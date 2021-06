Se billedserie Danmark-Belgien blev vist på Hestetorvet, da Roskilde Handel og kommunen i huj og hast fik arrangementet stablet på benene. Til jubelkampen mod Rusland var der fuldt hus, men der bliver ikke mere EM-bold på torvet. Foto: Kristian Jørgensen

Ikke mere fodboldfest på torvet: Det er for dyrt

Roskilde - 25. juni 2021 kl. 12:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det var en succes, da Danmarks to foregående EM-kampe blev vist på Hestetorvet, men fodboldfolket i Roskilde må finde et andet sted at se ottendedelsfinalen mod Wales lørdag.

- Det har vi simpelthen ikke økonomi til. Vi har haft mulighed for at afvikle de to arrangementer her, men vi har desværre ikke mulighed for at afvikle mere, siger Torben Stevold, formand for Roskilde Handel, der fik stablet storskærmarrangementerne på benene sammen med Roskilde Kommune.

Ifølge handelsformanden er det »pivdyrt« at vise bold på storskærm med alt, hvad der hører til af hegn, toiletter mv. Efter det seneste udsolgte arrangement stod det endda klart, at der skulle flere toiletter til.

Roskilde Handel har ikke indtægter på ølsalget, men køber arrangementet som en færdig pakke, og nu er de nødt til at tænke på deres egen økonomi.

- Det er et ret voldsomt beløb. Inden vi er færdige, er vi oppe på 200.000 kroner for sådan et arrangement på lørdag, og det har vi ikke penge til. Så kommer vi også ud i, at der vil være forventning om, at vi er der til en eventuel kvartfinale, semifinale og finale, og så er vi oppe i anseelige summer. Og vi har valgt at gøre det gratis, så alle kunne være med, siger Torben Stevold.

Han står ikke og ærgrer sig over at måtte stoppe midt i fodboldeuforien.

- Jeg glæder mig over, at det kunne lade sig gøre. Jeg er glad og stolt over, at vi fik noget op at stå på kun 16 timer, som ingen troede kunne lade sig gøre, siger handelsformanden.

