Ikke ét, men to borgermøder om omstridt byggeri

Roskilde - 04. marts 2020 kl. 17:07 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten til, at omkring 15 seniorboliger skal opføres vest for Gl. Højagergård i stedet for Ny Højagergård, som kommunen oprindelig ønskede, har fået masser af borgere i Veddelev op fra stolene.

Så snart forslaget, som blev omtalt i DAGBLADET i lørdags, blev kendt, blev der startet en underskriftsindsamling til støtte for den nuværende bevarende lokalplan for Veddelev, og i diskussionerne for og imod har bølgerne til tider gået højt.

Heller ikke politikerne i plan- og teknikudvalget kunne blive enige. DF, K og LA var indstillet på at udskyde en beslutning for at give mulighed for at undersøge nogle af de problemstillinger, der er blevet rejst, men flertallet bestående af de fire socialdemokrater i udvalget besluttede, at planprocessen skal fortsætte. Til gengæld kan borgerne vide sig rimelig sikre på at blive hørt, eftersom det blev besluttet, at der ikke blot skal være ét, men to borgermøder om byggeplanerne.

- Lige som med sognegården i Svogerslev laver vi et for-borgermøde om planerne. Vi tilkendegiver, at vi gerne vil lave lokalplanen, men i stedet kun at have ét borgermøde, som bliver holdt, når lokalplanforslaget er blevet fremlagt, holder vi også et borgermøde, inden planforslaget bliver udarbejdet, så der er mulighed for at komme med sine input der, siger udvalgets formand, Daniel Prehn (S).

Ønsket om seniorboliger i Veddelev kom i første omgang til udtryk ved et af de visionsmøder, som Socialdemokratiet holdt op til det seneste kommunalvalg. Det er det ønske, der første til det første forslag, som faldt til jorden.

- Udfordringen er, at der er et kæmpe ønske om seniorboliger, og de skal jo være et sted. Det første forslag blev kæmpet ned af Veddelev og i øvrigt også af Miljøstyrelsen. Nu ligger der et væsentligt mere skånsomt forslag, og det vil vi gerne tage en snak om med hele Veddelev, siger Daniel Prehn.

Han tilføjer, at der ham bekendt ikke har været andre placeringer under overvejelse end ved Gl. Højagergård, efter at det stod klart, at der ikke ville kunne bygges ved Ny Højagergård.

- Så vidt jeg ved, har der ikke været tænkt i alternativer, men hvis det her forslag bliver lagt fuldstændig ned, er det jo noget, vi kan tage bestik af, siger han.

Datoen for det første borgermøde er endnu ikke fastlagt.

