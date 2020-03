Ikke en eneste coronabøde

- Der vil blive udskrevet bøder, forsikrede chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fogde, på et pressemøde, efter at der var blevet indført forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer.

- For at vi kan udskrive en bøde, kræver det, at der er flere end 10 personer samlet, når vi kommer til stedet. Det er ikke nok, at der er nogen, der har set en gruppe på over 10, og vi har ikke oplevet så store grupper. Vi har også været omkring havnen mange gange og se, hvordan fx issalget finder sted, og vi har været på tilsyn i byggemarkeder, hvor flere har syntes, at der var for mange mennesker, men det, vi har kunnet konstatere, har været, at der ikke har været flere, end der må være, og at byggemarkederne har overholdt reglerne, siger Charlotte Tornquist.