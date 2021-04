Idrætten skulle tilbage i hallerne i går, men samtidig har Falck bedt om at få mere testplads i Roskilde-Hallerne. Det har de fået, da de igen flytter tilbage i hal B og dermed ryger mere af haltiden til idrætsforeningerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Idrætten presses ud: Falck får mere plads Roskildehallerne

Roskilde - 22. april 2021 kl. 15:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Bedst som Roskilde Håndbold troede, at de skulle tilbage og træne i hal B i Roskilde-Hallerne fik de en flad håndbold lige i ansigtet.

Roskilde Kongrescenter har nemlig besluttet at lade Falck flytte tilbage i hal B fremfor, at testcenteret bliver i hal A, hvor det hidtil har været.

Kræver politisk aktion Hal A er ikke en sportshal, men en hal som bruges til blandt andet koncerter og messer, hvorimod hal B er en traditionel håndboldhal.

- Det er vanvittigt. Idrætten har lidt i så mange måneder, og når vi så må komme tilbage, så kan vi ikke. Det giver et kæmpe pres på alle foreninger i Roskilde. I Københavns Kommune kan man finde ud af at sige »nul testcentre i haller«, det kan man også i Roskilde - hvis der er politisk vilje til det. Det er et rimeligt krav, og det er muligt, siger Frank Veje Jakobsen, formand for Roskilde Idræts Union (RIU), som repræsenterer kommunens 39.000 borgere, som er medlem af en idrætsforening

Frank Veje Jakobsen fortsætter;

- Vi skal testes, men det er ikke at tage idrætten seriøst at lave det her stunt. Der må politisk aktion på det her. Borgmesteren må tage skoene på og rykke. Det er at sjofle idrætten, lyder det fra Frank Veje Jakobsen, formand for Roskilde Idræts Union, sammenslutningen af idrætsforeninger i Roskilde Kommune, som tæller 39.000 idrætsudøvere.

Kommercielle interesser Tidligere på ugen var der møde mellem RIU, kommunens kultur- og idrætschef Poul Knopp Damkjær og Roskilde Kongrescenters direktør Rene La Cour Sell.

- Det her sker for, at hallerne kan være klar til at tjene penge på koncerter og messer fra 6. maj. Det er en klar prioritering af kommercielle interesser over idrættens, siger Frank Veje Jakobsen.

Han anerkender, at den største hal, hal D, skal bruges til vaccinationscenter.

- Den diskussion vil vi slet ikke åbne. Det er sådan og har været sådan længe, men det andet her? Hal A kommer til at stå gabende tom det meste af tiden. Her skulle kommunen have haft tyngde nok til at sige »Kære Falck. Det ønske kan vi ikke opfylde«. Hvis ikke det her kan løses af politikerne i kultur- og idrætsudvalget, så må politikere med flere stjerner træde ind på scene og vise deres værd, siger han.