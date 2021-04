Multihallen i Jyllingehallerne kan ikke bruges af idrætten for tiden, da Falck bruger hallen til testcenter. Foto: Lars Kimer

Idrætten presses ud: Basket, badminton, gymnastik og håndbold ramt af testcenter

Roskilde - 22. april 2021 kl. 17:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I Jyllinge bliver der også rystet på hovedet over den genåbning for idrætten, det politiske niveau tegner til at være tilfreds med.

- Vi er tilbage, bare ikke i multihallen mandag, onsdag og lørdag, og de andre fire dage kan vi ikke råde over hele multihallen, for der bruges en tredjedel til opbevaring af Falcks remedier til deres testcenter. Det er bare ikke optimalt, siger Lene Lindbjerg, formand for JGI.

Det betyder, at JGIs basketballafdeling ikke kan spille, for en af kurvene hænger i den tredjedel af hallen, som altid er optaget. Det rammer HØJ på deres træning, da det er svært at træne på to tredjedel håndboldbane, badmintonen står med færre baner end vanligt, og er man et gymnastikhold med brug for langt tilløb, så er det også udelukket.

I ramme alvor foreslår Lene Lindberg, om ikke der kunne rejses et telt ved hallerne, når vejret trods alt er blevet bedre.

- Vores gymnastikafdeling har et telt og med en håndfuld frivillige, så står det oppe på ingen tid. Naturligvis skal vi testes, og naturligvis var det fornuftigt, at testcenteret lå i hallerne, da idræt var umuligt, men nu er idræt umuligt på grund af testcenteret, siger Lene Lindberg og fortsætter:

- Det bliver altså sværere og sværere at forklare folk, hvorfor de skal betale kontingent. Forvaltningen må komme op med alternativer, siger hun.