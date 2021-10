Formand for Roskilde Idræts Union, Frank Veje Jakobsen er ked af, at der ikke var penge på budgettet til foreningerne.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Idrætsunion vil kæmpe for de ramte foreninger

Roskilde - 06. oktober 2021 kl. 14:39 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Efter et par større nedlukninger og måneder med corona-restriktioner er idrætsforeninger i gang igen.

- Jeg er ærligt trist. Virkeligheden er, at vi har mistet medlemmer, lyder det fra formanden for Roskilde Idræts Union (RIU), Frank Veje Jakobsen, som fortæller, at RIU allerede i foråret skrev til kultur- og idrætsudvalget og foreslog at fastfryse bunden på aktivitetstilskuddet til det, foreningerne havde modtaget i 2019.

Aktivitetstilskuddet får foreningerne per medlem under 25 år, som er bosiddende i Roskilde Kommune. Der er tale om cirka 430 kroner per idrætsudøver.

Kultur- og idrætsudvalget tog det med til budgetforhandlingerne, men det var ikke en del af budgetforliget.

- Det, jeg ikke kan forstå, er, at der var en formodning om, at forslaget vil koste Roskilde Kommune 450.000 kroner. Men hvis kommunen har budgetteret med en pose penge til aktivitetstilskuddet, så bliver det ikke dyrere. Idrætten har brug for, at kommunen holder hånden under den, siger Frank Veje Jakobsen, som jævnligt taler med politikerne. Han får som regel at vide, at de støtter idrætten.

- Men når de får muligheden for at hjælpe, så ser man kun ryggen. Vi kommer til at gå dybere ind i den, siger Frank Veje Jacobsen, som er i dialog med kultur- og idrætsudvalget, men også ved, at nu får politikerne nok at gøre med kommunalvalget. Frank Veje Jacobsen pointerer, at klubberne udover at miste aktivitetstilskud også mister penge fra kontingenter, når der er færre medlemmer.

Den 22. august var der fritidsfestival på Kildegården for at skyde foreningssæsonen i gang.

- Så kommunen har prøvet at skyde idrætten i gang. De kunne gøre det samme i nord og syd, siger Frank Veje Jacobsen.

Formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S) oplyser, at kommunen hjalp foreningerne under nedlukningerne.

- Vi fastholdt tilskuddet og holdt dem skadesløse, siger han og fortæller, at udvalget også anbefalede det forslag, som RIU kom med, til budgetforhandlingerne, men at det desværre ikke kom med.