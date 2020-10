De må sno sig i idrætsforeningerne i denne tid, for corona gør det bestemt ikke let. Formænd spekulerer i idræt på alternative tidspunkter, alternative steder, og så må idrætsforeningerne tænke på alternative måder at få lidt kroner i kassen på, end de er vant til. Foto: Jens Wollesen

Idrætstid: Corona giver trængselstider, for hvornår er der plads i hallerne?

Det er langt fra let at være en idrætsforening i disse coronatider. Medlemmer kan ikke træne, nogen skal bruge mundbind, og nogle steder må holdene splittes op. Eller også bliver instruktører sat til at holde styr på, hvem der må komme til træning i dag, og hvem der må vente til i næste uge. Det er virkeligheden ude i foreningsdanmark.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her