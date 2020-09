Send til din ven. X Artiklen: Idrætsparken får tiltrængt lapning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætsparken får tiltrængt lapning

Roskilde - 06. september 2020 kl. 12:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For få og for dårlige omklædningsrum har længe været hverdagen for de mange fodboldspillere, der bruger Roskilde Idrætspark. Det ser der nu ud til at blive gjort noget ved, efter der i det indgåede budgetforlig er sat fem millioner kroner af til en opgradering af faciliterne.

Læs også: Stadionplaner starter helt forfra

Idrætsparken er blevet forsømt på grund af ambitionerne med at opføre et nyt stadion, men da de planer er mere eller mindre kuldsejlet, er det nu nødvendigt at gøre noget for de almindelige breddespillere.

Planen er at forbredre Roskilde Idrætspark i etaper, så det allermest presserende kommer i første række. Det vil sige at renovere de nedslidte omklædningsrum og tilføre fire midlertidige, mobile omklædningsrum, så der bliver plads nok til udøvern - uden det kommer på tværs af muligheden for et senere stadionprojekt.

Det falder i god jord hos RB06, der har næsten 700 medlemmer på græs i Idrætsparken.

- I forhold til de omklædningsrum mangler vi dem lige nu, så derfor giver det god mening, at man etablerer fire nye. Det er det, vi står og mangler. At man så også vil renovere de gamle, kan vi kun sige ja tak til, for der er ikke blevet gjort noget de sidste 5-7 år i Idrætsparken, så det ligner jeg ved ikke hvad, siger formand for RB06, Henrik Andersen, der fortæller om hullede omklædningsrum, hvor det regner ind, og en grel mangel på tiddssvarende omklædningsrum, som gør det svært at leve op til DBU's krav.

Han har fuld forståelse for, at renoveringen har været udskudt af stadionplanerne. Muligheden for et nyt stadion er heller ikke skrinlagt, selvom udsigterne er blevet længere.

For at få økonomien til at hænge sammen skulle kommunen sælge flere byggeretter til boliger i området, end der først var lagt op til, men det vil gøre pladsen trang for de fodboldspillere, Idrætsparken gerne skulle være til gavn for.

- Som udgangspunkt vil vi gerne have et nyt stadion. Problemet er, at det ikke må blive på bekostning af de kvadratmeter, der er til spilleflader, for det er presset nok i forvejen. Det kunne jo være fedt med et nyt stadion, men det vigtigste er, at vi får ordentlige rammer til at træne og være sammen med vores medlemmer, siger Henrik Andersen.

Kultur- og idrætsudvalget skal tirsdag behandle første skridt til at sætte gang i opgraderingen af Idrætsparken med mobile omklædningsrum og en samlet plan for en etapevis udvidelse.

Næste skridt kan være at opfylde kravene til 1. division, som det var på tale at låne 8,2 millioner kroner til, inden FC Roskilde rykkede ud af landets næstbedste række og dermed gjorde behovet mindre presserende.

Får Roskilde et hold i 1. division igen, vil kravene inden for de nærmeste år blive strammet yderligere, så der også bliver behov for at udvide tribunen. Endelig skal der findes knap fem millioner kroner til at skifte kunstgræsset på Idrætsparkens to baner i 2024.

Men jokeren er, der stadig skal arbejdes på at bygge et helt nyt stadion?

Kultur- og idrætsudvalgsformand Claus Larsen (S) anser det ikke for realistisk at gennemføre det storstilede projekt, der har været på tegnebrættet, hvor privat boligbyggeri skulle finansiere gildet.

Han er mere tilhænger af, at kommunen selv finder pengene til et mindre omfattende projekt på et senere tidspunkt - og det kan godt bygge videre på de etapevise forbedringer.

- Du får ikke plads til 10.000 siddende tilskuere, men det tror jeg jo heller ikke, der bliver tilskueropbakning til, med mindre du køber Messi eller sådan noget, siger han.

