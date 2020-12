Idrætshal coronalukket: Julegudstjeneste må flytte

Alt var klar til, at årets julegudstjeneste i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne ved Roskilde skulle have været holdt som en samlet gudstjeneste i Gundsølillehallen den 24. december. Men det ændrede sig i sidste uge, da Roskilde Kommune var blandt de kommuner, der blev omfattet af de nye restriktioner, som siden er blevet landsdækkende.

Gundsølillehallen lukkede helt ned for alle aktiviteter og meddelte, at det alligevel ikke kunne lade sig gøre at gennemføre julegudstjenesten. Det betyder, at gudstjenesterne den 24. december nu er rykket tilbage i kirkerne, hvor der kun er begrænset plads.