Se billedserie Formanden for Gadstrup IF, Helle Eriksen, stopper efter genralforsamlingen i slutningen af maj. Foto: Privat

Idrætsforening søger: Er du vores nye formand?

Roskilde - 26. marts 2021 kl. 17:26 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

- Jeg har en enmandsvirksomhed, som jeg gerne vil lægge mere energi i, og den fylder meget. Og så er jeg en person, der gerne vil flytte en masse ting, og det har jeg gjort i de syv år, hvor jeg har været formand, siger formanden for Gadstrup IF, Helle Eriksen, der takker af efter generalforsamlingen i slutningen af maj.

Læs også: Stor indvielsesdag i Gadstrup

Allerede nu er jagten sat ind på at finde den rette afløser til Gadstrup IF, der er en paraply-organisation med syv selvstændige idrætsforeninger, som tæller gymnastik, tennis, fodbold, badminton, håndbold, billard og motion.

I Helle Eriksens tid som formand er der sket flere store forandringer i Ramsø Hallen og idrætsområdet.

- Vi har fået lavet en multibane sammen med kommunen og har fået udvidet hallen, som har været et stort ønske i mange år. Der har været en del store projekter på idrætssiden, så der er sket meget. Nu synes jeg, at vi har brug for en ny formand, der kan se andre muligheder, siger hun.

God opbakning Helle Eriksen ved godt, at det kan lyde som en stor mundfuld at sætte sig i formandsstolen for en idrætsforening med 1400 medlemmer.

- Vi har valgt at slå det op nu, at vi leder efter en ny formand til vores idrætsforening. Alle foreningerne er meget selvstændige, så for den nye formand handler det mest om at dyrke netværket og sparre med foreningerne, siger hun.

Den ny formand får god opbakning på alle fronter.

- Formanden kommer ikke til at stå alene, da man får syv stærke foreninger under sig og en bestyrelse. Det handler mere om, at det er det interne netværk samt samarbejdet med Ramsø Hallen, der skal forsættes og eventuel udvikles, forklarer Helle Eriksen.

Skal kunne lide idræt Den kommende formand behøver bestemt ikke at være en idrætsmand m/k på højt niveau, men bør have en vis interesse for idræt.

- Man skal synes, at billard for 70 plus og fodbold for de små er interessant, men den nye formand skal ikke ud og finde haltider eller finde trænere, det klarer afdelingerne selv, siger hun.

Helle Eriksen understreger, at den nye formand helst skal være en ildsjæl fra lokalområdet, der kender til de forskellige idrætsafdelinger på overfladen og det, der sker i og omkring Ramsø Hallen.

- Det vigtigste er, at man har en interesse for idræt på alle niveauer lige fra gymnastik, der er halvprofessionelt, til børnehave-fodbold og breddeidrætten som helhed. Det skal være en formand, der kan se sig selv være tovholder på den interne sparring mellem afdelingerne, siger hun.

Slå på tråden til Helle Formandsjobbet er frivilligt og ulønnet, hvor timeforbruget er fem-seks timer om måneden og 8-10 møder om året.

Er man nysgerrig efter at vide mere, kan man slå på tråden til Helle Eriksen på tlf. 30 45 98 29 eller sende en mail til eriksen.faaborg@os.dk eller se mere på Gadstrup IFs hjemmeside gadstrup-if.dk

