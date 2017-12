Se billedserie Roskilde Idræts Union holder hvert år en fest, hvor de idrætsfolk, som i det forgangne år har vundet et mesterskab, bliver hædret. Sidste år var kommunens tilskud til festen mere end halveret, og det giver et underskud på årets regnskab. I år er tilskuddet tilbage på det niveau, som kommunen tidligere har givet. Billedet her er fra festen i 2015, hvor Roskilde Gymnastikforening lavede opvisning. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Idrætsfesten har fået sit gamle tilskud tilbage

Roskilde - 13. december 2017 kl. 14:11 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år i januar holder Roskilde Idræts Union en fest i Roskilde-Hallerne, hvor man hædrer de lokale sportsfolk, som har vundet et sjællandsmesterskab, danmarksmesterskab eller været til et internationalt mesterskab.

- Det har været nogle fine fester, men jeg synes, vi er nødt til at gøre noget ved de fester, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Birgit Pedersen (SF), hvis anke er, at kommunen bruger en bunke penge på festen, hvor det kun er eliten, der er inviteret.

Kultur- og idrætsudvalget har 260.000 kroner til arrangementer, og idrætsfesterne tager godt halvdelen.

- De har søgt om 25.000 kroner til en børneidrætsfest, og det er også helt i orden. Men så har de søgt om 110.000 kroner til den store fest, fortæller Birgit Pedersen, som har været modstander af at bruge så mange penge på den store fest.

Gentænk festen

Til idrætsfesten bliver der uddelt en række priser, og Birgit Pedersen har oplevet, at når de sidste priser bliver uddelt, er mange af de unge mennesker gået.

- Det er en lang aften. Folk skal spise, og der er underholdning indimellem. Jeg vil gerne have, at man tænker det hele om og får noget mere bredde med, siger Birgit Pedersen.

Sidste år barberede udvalget tilskuddet ned til 50.000 kroner, og der blev alligevel holdt en fin fest. Flertallet af udvalget har i år givet tilsagn om 110.000 kroner til festen.

- Det er rigtig fint at hædre de idrætsfolk. Det går jeg ind for, siger Birgit Pedersen, som lægger op til, at det nye kultur- og idrætsudvalg i 2018 kigger på, om man kan ændre hele konceptet for idrætsfesterne.

