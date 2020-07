»Identitetsløs« chokoladetyv hapset

En chokoladetyv nåede ud af Rema 1000 i Viby inden hans blev tilbageholdt mandag over middag. Manden havde stoppet tre plader Ritter Sport i lommen uden at betale imens de to mænd han fulgtes med havde betalt for deres vare. Det opdagede folk i butikken og fik chokoladetyven tilbageholdt indtil politiet kom til Viby.