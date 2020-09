Ib Michael vender tilbage til rødderne

- Ib Michael er student fra Roskilde Katedralskole, og vi er super glade for, at han markerer sit forfatterskabsjubilæum netop her. Faktisk hænger han lige uden for mit kontor - nemlig på et gammelt skolekomediebillede fra 1962 af ham og et par skolekammerater. Jeg er sikker på, det bliver en stor oplevelse for alle tilhørere, ikke mindst for elever på Katedralskolen, at høre om Ib Michaels oplevelser og litterære universer, der blandt andet er inspireret af ungdommen i Roskilde. Måske kan det også anspore flere unge til at udleve sine litterære drømme, siger Claus Niller, rektor på Roskilde Katedralskole.