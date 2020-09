Se billedserie Ib Michael er student fra Roskilde Katedralskole, men siden han gik på gymnasiet, er det flyttet fra Domkirkepladsen til Holbækvej. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ib Michael mindedes sin gymnasietid på Katedralskolen

Roskilde - 24. september 2020 kl. 11:22 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forfatteren Ib Michael genså sit gamle gymnasium, da han onsdag aften talte på Roskilde Katedralskole - og så alligevel ikke.

For da han gik på Katedralskolen i starten af 1960erne, lå den stadig på Domkirkepladsen, inden gymnasiet i 1969 åbnede på sin nuværende placering på Holbækvej. Så hvis rammerne skulle have været de samme som på Ib Michaels tid, skulle LOF Roskilde-Greve have holdt aftenens foredrag på Roskilde Gymnasium, som overtog bygningerne ved domkirken.

Det ærgrede Ib Michael lidt, at hans gamle gymnasium havde skiftet adresse, selv om Katedralskolens rektor Claus Niller bedyrede, at han de sidste 21 år forgæves havde forsøgt at få flyttet domkirken ud til Holbækvej.

Billede fra musical Claus Niller havde dog en trumf i ærmet, nemlig et gammelt foto af Ib Michael fra 1962, hvor han spillede Alfred i musicalen »My Fair Lady«. Billedet hænger i dag på lærergangen, og synet af det bragte minderne frem.

- Jeg elskede min tid på Katedralskolen. Jeg var medredaktør på vores skoleblad Quid Novi, som rektor Tolderlund-Hansen begyndte at kalde for »Den røde Stjerne«, fordi han syntes, bladets linje blev mere og mere venstreorienteret. Det syntes jeg nu ikke, og jeg var endda medlem af Konservative Gymnasiaster, men det var måske mere tidsånden, der spillede ind, sagde Ib Michael.

Han erkendte, at han aldrig har været god til at huske årstal og detaljer, men der var hjælp at hente i salen, for blandt publikum sad en håndfuld af hans gamle klassekammerater fra gymnasietiden, som undervejs kom med stikord.

Roskilde Katedralskoles rektor Claus Niller kunne vise Ib Michael et foto fra 1962, hvor forfatteren var med i gymnasiets udgave af musicalen »My Fair Lady«. På det gamle billede sidder han yderst til højre. Foto: Lars Ahn Pedersen

Rejsen ud Aftenens publikum sad i øvrigt med god afstand til hinanden i Katedralskolens gamle sal, og det var lidt paradoksalt at høre Ib Michael fortælle om sine rejser i en tid, hvor det er uvist, hvornår det er muligt at rejse frit ud til andre lande igen.

Men en af pointerne var, at det var først, da han rejste ud i verden, at Ib Michael fik lysten til at skrive om sin barndom og om Roskilde.

Vendepunktet kom i 1986, da han tog med Troels Kløvedal og Nordkaperen til stillehavsøen Penrhyn, som i øvrigt blev valgt ved, at Kløvedal snurrede en globus rundt og satte sin finger et tilfældigt sted i Stillehavet.

Ved ankomsten skulle Ib Michael som styrmand aflevere pas og papirer til de lokale myndigheder på posthuset og blev lidt nervøs, da hans eget pas skabte en vældig postyr. Pludselig stimlede en masse folk sammen udenfor, og han blev præsenteret for en ældre kvinde, der havde gift med en dansk kaptajn, Viggo Rasmussen. Da Ib Michael er døbt Rasmussen, gik man ud fra, at de måtte være i slægt med hinanden.

Lånte en grandonkel Det var nu ikke tilfældet, men Ib Michael fik alligevel lov at låne Papa Viggos gamle hytte, som lugtede af gammelt sommerhus, da han åbnede døren.

- Det bragte mig tilbage til min barndom og det sommerhus, hvor min søster fik polio. Det slog mig, at jeg havde rejst til verdens ende, men aldrig havde skrevet om Danmark og Roskilde, og pludselig kom det hele til mig, sagde han.

Som tidligere nævnt kunne Ib Michael ikke huske alt i præcise detaljer, men det fandt han en løsning på.

- Jeg tænkte, at hvis jeg gjorde Papa Viggo til min grandonkel, ville det befri mig fra min egen historie, og det ville gøre det lettere at fortælle min søsters historie, sagde han.

Kunststykket lykkedes. »Vanillepigen« er den dag i dag nok den mest populære bog i Ib Michaels 50 år lange forfatterkarriere, og da hans mor læste romanen, spurgte hun forbløffet, hvordan han havde været i stand til at huske så meget?

- Sådan hænger liv, rejser og fiktion sammen. Bøger bliver til i deres egen sandhed, også selv om de ikke er realistiske, sagde Ib Michael.

Sådan er det at gå til foredrag i dag. Roskilde Katedralskole havde sørget for, at publikum sad med god afstand til hinanden til arrangementet med Ib Michael. Foto: Mie Neel

