Ib Michael fejrer forfatterjubilæum med ny roman

Onsdag den 15. april er det præcis 50 år siden, at Ib Michael debuterede som forfatter med romanen »En hidtil uset drøm om skibe«. Den i Roskilde fødte forfatter fejrer sit jubilæum på behørig vis med udgivelsen af en ny roman, »Sandheden om Lucy«, der udkommer på 50-års dagen.

»Sandheden om Lucy« kommer vidt omkring og beskriver blandt andet et terrorangreb på Roskilde Festival, inden handlingen bringer hovedpersonerne videre til Brasilien for at finde ud af, hvad der skete med den britiske oberst Fawcetts ekspedition, der forsvandt sporløst i 1925. Romanen udgives af forlaget Gyldendal