INSP-pionerer leger igen: Så godt at være sammen

- Alle, der kender Anni, ved, at der bliver højere til loftet, når hun træder ind. Arkitekturr er et kreativt fag, men hun kommer med en anden slags kreativitet. Hun har et godt blik for det, som vi ikke selv får øje på.

- Jeg tænker som en bygherre og kommende bruger. For mig er en bygning et middel til at opnå- eller forandre noget. Disse indfaldsvinkler skal man have med gennem et samarbejde med kunderne både før og efter det fysiske byggeri. Når bygningen er færdig, er det også vigtigt at hjælpe brugerne med at få fuld gavn af de nye rammer.