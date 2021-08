Se billedserie Stilen skulle være helt rigtig, da der i weekend blev afholdt ridestævne i Roskilde Rideklub. Foto: Jørgen C. Jørgensen

I sadlen for sammenhold

Roskilde - 23. august 2021 kl. 10:49 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

I augustluften summede det af heftig aktivitet, duften bar på sporet fra halmballerne, og overalt lød den umiskendelige lyd af hestevrinsken på de åbne arealer nordvest for Roskilde. Scenen var med andre ord sat, som den skulle, da Roskilde Rideklub i weekendens to dage holdt ridestævne.

Læs også: Rideklub har fået højt til loftet

Weekendens stævne var klubbens tredje af de såkaldte klubstævner, hvor der inviteres ryttere udefra, og 150 ekvipager, altså par bestående af hest og rytter, var igennem. I klubben afholdes desuden elevstævner for egne medlemmer - det hele ved hjælp af flittige ildsjæle.

- Nu er det jo et lidt specielt år i år, men normalt afholder vi tre eller fire stævner. Man skal så huske, at det er 100 procent drevet af frivillige. Alt, der sker her, er ved frivillig kraft. Det er et hårdt arrangement at sætte op, men det gør vi gerne. Det skaber et fællesskab for alle, siger formand i Roskilde Rideklub, Anne-Marie Ørkild.

- Gennem de 100 år, vi har været til, er ridning blevet sådan, at man meget mere får børnene med i det. Og du får jo et samvær hernede med hestene, som du ikke kan få i andre sportsgrene på samme måde, siger formand i Roskilde Rideklub, Anne-Marie Ørkild. Foto: Jørgen C. Jørgensen

En ære at fylde 100 På et tidspunkt var det egentlig hensigten, at netop weekendens stævne også skulle danne rammen for Roskilde Rideklubs helt store fejring. I år har rideklubben nemlig eksisteret i hele 100 år. Men så kom der en pandemi, som ad flere omgange spændte ben for planerne, så indtil nu har festlighederne været spredt ud på forskellige jubilæumsridt, -sommercamps og -stævner.

- Vi har sådan fejret det hen over hele året, og vi har haft lidt, men slet ikke i den grad, vi havde planlagt. Vi fylder jo 100 år - det er ganske få klubber i Danmark, der har den ære, siger Anne-Marie Ørkild, der afslører, at den store markering kommer til at foregå i oktober.

Med et århundrede bag sig er klubben stadig populær. Omkring 100 aktive elever er tilknyttet, men der er over 100 mere på venteliste. Og Anne-Marie Ørkild er ikke i tvivl om, hvorfor ridning formår at holde fat i folk.

- Gennem de 100 år, vi har været til, er ridning blevet sådan, at man meget mere får børnene med i det. Og du får jo et samvær hernede med hestene, som du ikke kan få i andre sportsgrene på samme måde. Det er utroligt givende at være sammen med hesten, siger hun.

De fine rosetter lå klar til uddeling. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fokus på fællesskab I Roskilde Rideklub har man derudover valgt at fokusere på at styrke sammenholdet. Ridning er nemlig mere end konkurrencer og soloridt.

- Vi har haft en stor indsats omkring fællesskabet, for ellers bliver ridning lidt en individuel sport. Så man skal skabe det fællesskab på en anden måde. Man sidder jo kun i sadlen i en time om dagen, så alt det, der foregår ved siden af - styrketræning, rundbold i hallen, alt det, der bygger op til, at man skal sidde på hesten - det er derigennem, at du skaber det rigtige fællesskab. Det er det, vi oplever, siger Anne-Marie Ørklid.

Nu kan klubben så småt begynde at se frem mod den store hundredeårsfejring. Den 16. oktober går det løs med et fyldigt program, der indeholder aktiviteter for børn, unge og hele familien, før selve markeringen vil udspille sig med en gedigen fest på Ledreborg for alle klubbens medlemmer samt venner og bekendte.

Rideklubben har omkring 100 aktive elever tilknyttet, og til weekendens stævne var der også inviteret deltagere udefra. Foto: Jørgen C. Jørgensen

