Foto: Helge Wedel

I morgen samler over 17 millioner mennesker affald: - Det er godt for oplevelsen af vores egen by

Roskilde - 20. september 2019 kl. 19:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På verdensplan er det lørdag World Cleanup Day, altså en dag hvor der sættes fokus på at samle affald ind. Sidste år deltog over 17,5 millioner mennesker på verdensplan. Ikke nogen dårlig ide. I Danmark bruger kommunerne nemlig samlet set over en halv milliard kroner på at rydde op efter os danskere.

Sidste år deltog 92 mennesker i arrangementet i Jyllinge. Det bliver væsentlig flere i år, forventer arrangørerne. Det skyldes blandt andet, at Fjordglimt, byens nye kulturhus, har slået sig sammen med intet mindre end 20 foreninger i Jyllinge om arrangementet, og så er helt almindelige borgere naturligvis mere end velkomne.

I Jyllinge er den lokale løbeklub gået ind i dagen, og her vil klubbens medlemmer løbe en rute på 10 kilometer i byen, hvor de samtidig samler skrald. Vi man gerne med, ikke nødvendigvis på løberuten, men bare ud for at samle skrald, så kan man klokken 10 møde op ved Jyllinge Bibliotek og komme med på en rute, enten i byen eller ved fjorden.

Roskilde Kommune støtter arrangementet, så man behøver ikke selv at komme med handsker og sæk, det er klaret.

- Jeg håber bare, at vi får en virkelig dejlig dag, med mange deltagere. Jeg tror, vi får samlet meget affald ind, og det er ikke kun godt for miljøet, det er også godt for vores oplevelse af vores egen by, siger Helle Clark fra Fjordglimt, som er en af arrangørerne af dagen sammen med nationalparken og organisationen Plastic Change.

Tilbage ved biblioteket er der gratis kaffe, kage og frugt, og her kan man hilse på en af de 20 deltagende foreninger.

De deltagende foreninger er: Kulturhuset Fjordglimt, Jyllinge Løbeklub, Engens Venner, De Blå Spejdere, Jyllinge Sejlklub, Kastaniehavens Venner, Natteravnene, Røde Kors, Indkøbsbussen, Rotary Gundsø, Spraglehøj Minigolf, GAS, Gulddysse Kulturgård, Egnshistorisk Forening, Jyllinge Festival, Værebro Kanoklub, Lions, Cykling uden Alder og Jagtforeningen Jyllinge Holme.