I morgen kommer eleverne: - Vi glæder os helt vildt

I 2015 fejrede Gadstrup Skole sit 100-års jubilæum med 100 lagkager. I morgen er der også grund til at fejre, når skolen som den eneste folkeskole i Roskilde Kommune åbner for alle elever fra 0. til 5. klasse. Foto: Lars Skov

Roskilde - 15. april 2020 kl. 12:53 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gadstrup Skole er klar til at tage imod alle elever fra 0. til 5. klasse, når skolen torsdag genåbner efter en måneds lukning. Det er den ene om blandt Roskildes 16 folkeskoler, hvor de andre starter med de to yngste klassetrin.

Det er der flere årsager til, forklarer skoleleder Rikke Søndergaard. For det første var det tanken i første ombæring, og derfor var det, hvad skolen gik i gang med at organisere i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse.

- Da der bliver åbnet op for andre muligheder, ønskede vi egentlig at fortsætte, for det har alle på Gadstrup Skole nikket ja til. Det gør vi så også, fordi vi er så ufatteligt heldige, at vi har mange indgange, store klasselokaler, toiletter i forbindelse med stort set samtlige lokaler, vi har fem skolegårde og heldigvis også et personale, der er indstillet på, at det kan lade sig gøre, siger skoleleder Rikke Søndergaard.

Endelig liv igen Når eleverne møder op torsdag, vil der stå personale klar til at guide dem hen mod den rigtige indgang.

Skolelederen er ikke nervøs for, hvordan det skal gå med at få skoledagen til at køre med de mange nye forholdsregler.

- Vi glæder os helt vildt til at komme i gang igen. Og vi kommer nok til at lave nogle fejl, men vi gør det, så godt vi kan, og det bliver super at få noget liv på skolen igen. Jeg er ikke nervøs, for vi har de faciliteter, der gør, at vi godt kan åbne igen, siger Rikke Søndergaard.

Hun tilføjer, at man bliver nødt til at tage det først en dag og så en uge ad gangen, for det er ikke til at vide, hvordan situationen og retningslinjerne udvikler sig.

Kan blive hjemme Fra forældrene har skolederen endnu ikke fået reaktioner på, at alle starter på en gang. Generelt glæder de fleste sig til at komme tilbage, men enkelte forældre er i det hele taget utrygge ved at skulle sende børnene af sted igen, uanset om det sker i faser.

For alle skolerne i Roskilde gælder det, at man kan vælge at undervise sine børn derhjemme og få registreret fraværet som lovligt. Rikke Søndergaard anerkender den bekymring, der kan være, men udgangspunktet er dog, at alle kommer i skole, med mindre de er i risikogruppen.

- Vi skal sondre mellem dem, der vælger at holde deres barn hjemme på grund af utryghed eller bekymring, og de elever skal overordnet undervises af forældrene med det materiale, der allerede ligger ude og har været brugt i coronatiden. De børn, der er i smitterisikogruppen, er vi forpligtet til at fjernundervise, og det vil vi selvfølgelig gøre, men der er ikke samme mulighed for en til en-kontakt med, lærerne, når de er i gang herhenne, siger hun.

