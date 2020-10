Den gamle skolebygning, som senest har rummet SFO, bliver fremover hjemsted for klubben, men også lokalbiblioteket i Gadstrup kan være på vej. Kultur- og idrætsudvalget har godkendt, at forvaltningen går videre med planerne. Foto: Britt Nielsen

I landsby må bøgerne flytte: De ældre skal have mere plads

Det er mere end et år siden, at skole- og børneudvalget, samt kultur- og idrætsudvalget for første gang vendte tankerne om at flytte lokalbiblioteket i Gadstrup ind i den gamle skolebygning på Ramsømaglevej, hvor sfoen senest er flyttet fra.

Det er allerede besluttet, at klubben skal bo i bygningen, men der er også plads til biblioteket. Begge udvalg var positivt indstillet, forvaltningen har arbejdet videre, og der følges nu op på mulighederne. På sit seneste møde fik kultur- og idrætsudvalget et helt oplæg, hvor flytningen af biblioteket bliver en del af et fritidsstrøg.