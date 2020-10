I kvartfinalen - trækker Brøndbys bedste

Pigerne havde i dagens anledning fået lov til at spille opgøret på et flot oplyst Ølstykke Stadion. Det blev hurtigt til 1-0 til Sundby BK. Men på god fight kom pigerne fra Jyllinge-Ølstykke tilbage i opgøret, ved en scoring af Angelina Tilgren i første halvleg efter et flot udført hjørnespark fra Ida Turman. Efter pausen hev Jyllinge-Ølstykke sejren i land på et mål af Cecilia Quitzau. Resten af kampen blev resultatet fightet hjem.

Holdet for U16 pigerne er et sportsligt samarbejde mellem Ølstykke og Jyllinge fodboldklub på pigesiden, som har til formål at fastholde pigerne på de ældste årgange i fodbold. Mange piger i denne aldersgruppe tager f.eks. på efterskole, og det giver klubberne udfordringer. Gennem samarbejdet kan de to klubber nu stille med både et fælles 1. og 2. hold i den almindelige holdturnering.

Kampen mod Brøndby spilles den 28. november klokken 12.00 på Ølstykke Stadion.

Med på Jyllinge-Ølstykke FC's hold er:

Sille Peulicke, Emma Holze Jensen, Ann Just Hansen, Eva Hlynsdottir, Ida Persson, Mathilde Engmann Dahl, Anne Keller Poulsen, Angelina Tilgreen, Dicte Marie Ørnkilde, Ida Hauge Turman, Cecilia Pokorny Quitzau, Amalie Forup Christensen, Lærke Neergaard og Frederikke Grieger-Bakbøl.