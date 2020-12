I kirke juleaften: Stor opbakning i sogn til at aflyse

Menighedsrådet i Jyllinge Sogn har besluttet at aflyse årets julegudstjenester den 24. december af frygt for at sprede corona-smitte i lokalsamfundet. Det skal understreges, at der allerede er begrænsninger på 100 til gudstjenesterne i Hellig Kors Kirke, som her på billedet er stopfyldt til en begivenhed for nogle år siden. Foto: Lars Kimer