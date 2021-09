Se billedserie Roskilde Tennis Klub holdt lørdag 100 års jubilæum. Det blev blandt andet fejret en en stærk juniorturnering hvor pigen her Berta Passola, som stille op for Spanien, men bor i Danmark, vandt. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: I dag fejrede klubben fra udkants-Roskilde 100 års jubilæum: I dag ligger den i centrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I dag fejrede klubben fra udkants-Roskilde 100 års jubilæum: I dag ligger den i centrum

Roskilde - 25. september 2021 kl. 14:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I 1921 blev Roskilde Tennis Klub stiftet på Hotel Prindsen. Og den ligger den den dag i dag på Dronning Sofies Vej. Omgivelserne har godt nok ændret sig lidt, for som det blev nævnt i talerne, så lå klubben dengang i udkants-Roskilde. Der var intet byggeri på nordsiden af banerne og helt til fjorden, hvilket også gjorde det svært at serve, fordi solens reflekser i vandet i fjorden havde det med at blænde spillerne. Sådan er det ikke i dag.

Formand Per Thye Rasmussen, medlem i næsten 50 år, understregede, at han bare have formandspladsen til låns og han stod på skuldrene af mere end 10.000 personer, som gennem de 100 år har lagt deres kræfter i klubben. Og han lagde ikke skjul på, at hans korte formandstid har været udfordret.

- Vi har eksisteret under Anden Verdenskrig, og jeg kan bare sige, at Covid-19 har været en større udfordring for os end verdenskrigen var, fortæller han.

Han fik også flettet et tidligere medlem ind i sin tale, Lise Nørgaard, som i dag er 104 år.

- Lise skriver i sine erindringer, som jeg husker dem, at når hun kom hjem fra skole og smed tasken, så var det ned i tennisklubben, for det var der det skete. Sådan havde jeg det også selv, da jeg var ung her i klubben. Jeg tør godt sige, at rigtig mange af mine fredage og lørdage som ung, er startet i tennisklubben og endt på Ritz.

Den bemærkning gave store klapsalver og jubel blandt de fremmødet. Det var tydeligvis noget der vækkede minder.

Formanden jokede også med, at klubben var voldsomt glade for den nu centrale beliggenhed og mindede borgmesteren og udvalgsformanden fra kultur- og idrætsudvalget om, at de ikke behøvede at tænke på anlægget som syv byggegrunde.

Det kvitterede borgmester Tomas Breddam for i sin tale med ordene.

- Jeg kan love jer, at der ikke er nogen i byrådet, der kigger sultent på jeres anlæg. I kan godt forvente endnu flere 6. sæt herned.

Borgmesteren overrakte derefter en check til klubben fra Roskilde Kommune. Da klubben blev stiftet i 1921 manglede de initiativrige herre bag klubben 6000 kroner for at komme i gang, noget som de lånte sig til i Roskilde Landbobank.

- Jeg kan garanterer, at checken kan dække det problem i havde dengang, sluttede borgmesteren af.