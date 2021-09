I dag blev FGU nærmest lykkelig: Fra ubrugelige lokaler til rigtig skole

Lokalerne blev ramt af skimmelsvamp, de var usammenhængende og de lå ud til Roskildes mest trafikerede kryds så det var umuligt at høre hvad underviserne sagde i flere af lokalerne. Ikke nogen smuk start for en skole, som skulle give de unge, som har lettest ved at blæse omkuld, ro til at slå rod, udvikle sig og blomstre.

Men nu er der glæde.

- Jeg er virkelig glad. Det her er hvad jeg har kæmpet for, vores bestyrelsen har kæmpet for og også hvad Roskilde Byråd har støttet op om. Nu er vi endelig et sted, hvor vi kan give eleverne, rammer til at sætte deres egen kurs i livet og hvor vi kan give dem redskaberne til at forfølge deres drømme, sagde en kisteglad leder Kirsten Sørensen til DAGBLADET på dagen.