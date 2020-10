I dag: 2500 dage siden stormfloden Bodil

»200 huse i fare for at blive oversvømmet«.

På nettet kunne vi på avisen i løbet af dagen rapporterer med overskrifter som »Nu evakuerer de i Jyllinge - Jyllingehallerne åbnes« og »Skoleledere kørt til evakueret område«, hvor viceskoleleder Steen Damkjær kunne fortælle, at han og skoleleder Kai Aabrandt var kørt til Nordmarken for at danne sig et overblik over, om de kunne sende elever hjem fra skole - det kunne de ikke.