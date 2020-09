Roskilde Musiske Skole vil blive nødt til at fyre musiklærere og nedlægge fag, hvis budgettet skal skæres til af rammebesparelser og den følgende mindre statsrefusion. Det vil betyde, at færre børn i Musikby Roskilde kan gå til musik. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

I »Musikby Roskilde« må musikskolerne opgive fag

Roskilde - 25. september 2020 kl. 12:29 Af Lars Kimer og Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Kulturskolen i Jyllinge har allerede måttet opgive at undervise i klaver, og Roskilde Musiske Skole vil også blive nødt til at opgive fag, hvis de bebudede rammebesparelser på kommunens budget bliver gennemført.

Kulturskolen melder, at de på grund af årlige besparelser har oparbejdet et økonomisk efterslæb, som har fået dem til at nedlægge fem musikhold og undvære de nødvendige instrumenter. Nye besparelser vil kun gøre det værre.

På Roskilde Musiske Skole kan de heller ikke længere holde skruen i vandet og bevare deres fag, hvis der kommer nye besparelser.

At nedlægge fag på musikskolerne stemmer dårligt overens med, at Roskilde de seneste år har profileret sig på at være »Musikby« og brede musikken ud til alle børn. Men der er ikke noget at gøre.

- Det er fuldstændig rigtigt, at det harmonerer meget dårligt med vores ambitioner, men landet ligger nu en gang sådan, at det har været nødvendigt at finde de besparelser, siger kultur- og idrætsudvalgsformand Claus Larsen (S).