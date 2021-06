Se billedserie Smilene var store, da der var overdragelse af Vinotto lørdag. Fra venstre er det Henrik Lykke, Jan Bjergskov Larsen og Otto Vanting. Foto: Britt Nielsen

Hyggen og den gode snak er vigtigst i Vinotto

Roskilde - 29. juni 2021 kl. 06:30 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Proppen går af flere vinflasker, da Vinottos grundlægger Otto Vanting lørdag fejrer, at han giver proptrækkeren videre til Henrik Lykke og Jan Bjergskov Larsen.

Det er 23 år siden, Otto Vanting etablerede Vinotto. Han bor selv i Himmelev og er lidt irriteret over, at firmaet ligger 10 meter inde i Høje-Taastrup Kommune.

- Jeg nærmede mig de 50 år og ville gerne prøve noget andet. Og jeg har altid kunnet lide vin, fortæller Otto Vanting om motivationen for at forhandle vin.

Fra lærer til vin Otto Vanting har været i musikbranchen. Han har både spillet i bandet Needles and Pens, hvor han var orkesterleder, og været ansat som quiz-master i DR for blandt andre Jørgen de Mylius.

Samtidig spillede han fodbold, så han havde et kæmpe netværk. Det blev fundamentet for forretningen.

- Kunder, venner, bekendte, sælgere og kollegaer smelter sammen til et begreb - venner, siger Otto Vanting og nævner, at også arbejde, ferie og fritid er smeltet sammen.

De første år kørte Otto Vanting Vinotto ved siden af sit lærerjob, men i 2004 tog han springet og satsede fuld tid på vinen.

Sælger blev en time - Det var så stort for mig. Jeg var lærer, og min skoleleder spurgte, om jeg ikke ville have to års orlov, som jeg kunne, siger Otto Vanting, som sagde nej tak.

Otto Vanting kalder Vinotto for et antisnob-firma og nævner, at det skal være vin, som er til at betale.

- Her skal det være hyggeligt. Der kom en sælger, som ikke havde været her før. Han kommer ind af døren og fortæller, at han har 10 minutter. Jeg hører The Kinks, og lige pludselig sidder vi og taler om musikken. Han blev her en time. Den historie er meget sigende for Vinotto, fortæller Otto Vanting, som hellere vil snakke om andet end vin, mens vinen bliver drukket.

Han har oplevet, at kunderne bliver ved med at komme tilbage.

- Det er en kæmpe glæde, siger Otto Vanting, som har lyst til at svare, at han kan lide alle vine, men lige nu er favoritten en argentinsk Malbec.

God lang oplæring Jan Bjergskov Larsen har været en del af Vinotto i flere år, så det var naturligt, at Otto Vanting og Jan Bjergskov Larsen begyndte at tale om en overtagelse for tre år siden.

- Jeg har brugt to et halvt år på at sætte Jan ind i det hele, fortæller Otto Vanting, som nu vil være pensionist, men stadig lave sine udvidede quizshows »Af med proppen - på med poppen« arrangementer.

- Og så vil jeg være ambassadør for Vinotto, siger han.

Jan Bjergskov Larsen er i Roskilde kendt for at have siddet i byrådet for SF samt været folketingskandidat. Nu har han helt kvittet politik.

- Jeg går ind i det her med hud og hår, siger Jan Bjergskov Larsen og fortæller, at han har ingen favoritvine.

- Hvis man drikker den samme vin, så bliver det endimensionelt. Det har sin styrke at smage forskellige vine, siger Jan Bjergskov Larsen og indrømmer dog, at han har en svaghed for tyske hvidvine og franske rødvine fra Bourgogne.

Jan Bjergskov Larsen har Vinottos revisor Henrik Lykke med på sidelinjen. Han fortsætter med at være revisor, men vil også være involveret i Vinotto.

- Jeg kan bedst lide Bourgogne og Chanay, siger han.