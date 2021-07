Se billedserie Sommeraktiviteter og boldspil er der altid nok af til sommerlejren. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hyggelige oplevelser med nye og gamle venner på sommerlejren

Roskilde - 13. juli 2021 kl. 15:50 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Kanoture, natløb og talentshows er bare nogle af de indslag, der har været på plakaten under årets sommerlejr på Skolerne i Boserup.

Traditionen tro er lejren netop løbet af stablen hen over en uge i sommerperioden, og børn og unge i alderen 10 til 15 år har dermed fået hygget igennem og fået en masse på opleveren.

- I år har der været 38 unge med 14 voksne indover. Vi holder det på det antal, fordi der er coronarestriktioner. Vi har tidligere været 50, men vi tænker, at vi har brug for mere plads nu her, fortæller Lene Colding Sørensen, leder af Weekendaflastningen »Ud i det Fri« hos Skolerne i Boserup og driftsleder på Roskilde Friskole, om de hensyn, der grundet pandemien stadig skal tages til sådan et arrangement.

I rammerne på Skolerne i Boserup er der også meget andet at tage sig til - for eksempel at hjælpe med at passe hunden Bianca. Foto: Jens Wollesen

Trygge rammer Deltagerne på sommerlejren er derfor også delt ud på tre forskellige sovesale på hver sin etage, ligesom der er godt med albuerum i skolens spisesal.

I det hele taget tilbyder lejren trygge rammer for børnene, som kommer fra blandt andet weekendaflastningen på stedet, Asylcenter Avnstrup samt et opholdssted i Juelsminde og derfor kan have særlige behov.

Lene Colding Sørensen er heller ikke i tvivl om, hvad opholdet giver børnene.

- De får venner, og de kommer år efter år - hvis de har mulighed for det - og møder deres venner. Det er det, der er så fantastisk, lyder det.

Som sædvanlig bød sommerlejren desuden på en masse oplevelser "ude af huset". Foto: Jens Wollesen

Blanding af kulturer Sommerlejren har eksisteret siden 2006 og begyndte allerede året efter samarbejdet med Avnstrup.

Flere af børnene på sommerlejren er gengangere, som har været med før - nogle en del gange. Faktisk bliver nogle af de ældste børn udpeget som hjælpere, der er med til at planlægge og føre årets program og aktiviteter ud i livet. Andre endnu vender endda tilbage som voksne.

26-årige Janne Duus Steffensen deltog i sommerlejren som barn og blev senere hjælper. I dag er hun fast sommerlejrlærer, når aktiviteterne hvert år går for sig. Foto: Jens Wollesen

Tilbage som hjælper Janne Duus Steffensen, som egentlig kommer fra og bor i Jylland, var selv flere gange med på lejren som barn og blev senere en af hjælperne. Hun vender stadig tilbage hvert år.

- Efter jeg blev 18, begyndte jeg at blive fast »sommerlejrlærer«, hvor man har ansvaret for en gruppe. Det har jeg sådan set været lige siden, og jeg er 26 nu, fortæller hun.

For hende er sommerlejren i Boserup ensbetydende med gode stunder. Samtidig kan den også være med til at give et indblik ind i andre kulturer.

- Man blandes mange forskellige mennesker. For eksempel de børn, der kommer ude fra Avnstrup. Som barn kender man jo ikke rigtigt til, hvad der foregår der. Så det er bare rart, at de kan få lov til at komme herud og få en helt anden oplevelse, end de er vant til i hverdagen. Der skal virkelig ikke særligt meget til, men det giver virkelig meget, at de bare nyder at være her, siger hun.

