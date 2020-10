Hyggebål løb løbsk

Af Steen Østbjerg Sent onsdag aften hyggede fem teenagere sig ved et bål, som de havde tændt i fritidsklubben Poplens bålsted på Møllevej i Jyllinge.

En fra den første gruppe ringede efter brandvæsnet, som hurtigt kom frem og ikke havde de store problemer med at slukke ilden. Men for politiet er der stadig et stykke arbejde, der skal gøres.