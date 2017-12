Helt oppe ved julemarkedet var der også stillet store blomsterkummer op. Men lidt længere væk var der både betonklodser, træstammer og nogle enorme blomsterkummer.

Hygge overdøver frygt for terror på julemarked

Roskilde - 04. december 2017 kl. 10:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store træstammer og enorme blomsterkasser i jern er noget af den terrorsikring, som Roskilde Kommune har pakket Stændertorvet og årets julemarked ind i. I et hjørne er det de efterhånden velkendt betonklodser, som skal holde personer fra at kunne skabe skræk og rædsel ved at bruge et køretøj som terrorredskab.

Men generelt fylder terrorsikringen ikke det store i hovederne på hverken gæster eller stadeholdere.

- Jeg synes, terrorsikringen er nødvendig, men kommunen har formået at gennem den godt. Det er en rigtig fin balance, siger Pernille Jandrup.

Hendes mand Per Sørensen tager ikke den store notits af terrorsikringen.

- Jeg så en dreng lege på en af betonklodserne, så bliver de da brugt til noget godt. At man må beskytte sådan noget som det her, er en ting, vi må vænne os til, men helt generelt overdøver hyggen langt frygten for terror, siger Per Sørensen.

For Tina Christoffersen er der ingen sure miner over, at man prøver at beskytte de folk, der gerne fredeligt vil hygge i højtiden.

- Der var også sikring til halloween, og jeg kan bedre lide, at vi tager vores forholdsregler, når nu vi har set, at et julemarked kan være et mål, siger hun.

For stadehandlende Tina Strandgård er det chokerende, at vi nu må pakke et julemarked ind i sikkerhed.

- Jeg synes, det er chokerende, at det er kommet dertil. Jeg forstår til fulde nødvendigheden af det, men det er da skræmmende. Når det er sagt, så kan jeg rigtig godt lide kommunens forsøg på at gøre det diskret. Der er nok ikke mange, som tænker over, at store blomsterkummer har en terrorsikrende funktion, siger hun.

Frederik Hoppe fra Hoppe Beer er oprindelig uddannet freds- og konfliktforsker.

- For mig er det helt naturligt, at vi sikrer os. I virkeligheden tænker jeg faktisk »hvorfor først nu?« Nogle gange handler vi jo først, når skaden er sket et sted i Europa. Måden det er gjort på er fin. Blomsterkummerne er altså flotte, og træstammerne er diskrete. Det er fint gjort, siger han.