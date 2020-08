Alis Mogensen undrede sig over synet af denne døbefont-lignende krukke, der står gemt lidt af vejen i et buskads i Byparken i Roskilde.

Hvorfor står der en døbefont i parken?

Her er hans svar: »Der er formentlig tale om en vandpost, der har stået i en skolegård i Roskilde. Ingen ved præcis, hvor denne krukke har stået, men et bud er Absalons Skole. Den type vandkrukker skulle have været almindelige i skolegårde i 1940'erne, hvor det i mange af dem har været muligt at trykke ned på en metalbøjle i midten og drikke af den vandstråle, der kom op.