I det fortsatte arbejde med at sikre kvalitet i ældreplejen vil kommunen nu også spørge om de pårørendes og personalets oplevelser, lige som man vil tage eventuelle klager med i betragtning. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Hvordan måler man værdighed?

Roskilde - 16. april 2021 kl. 12:49

Når Roskilde Kommune vil forsøge at gøre op med, at kvalitet i ældreplejen gøres op i noget, der kan måles og vejes. Men hvordan måler man egentlig livskvalitet og værdighed?

Ældres livskvalitet og værdighed er i fokus i en række af de udviklingsintiativer, der sættes i gang i løbet af året. Et af de projekter, kommunen har i kikkerten, er et helt nyt måleredskab, som skal være med til at sikre, at ældre bliver mødt med værdighed og omsorg.

- Det er et af vores politiske mål, at de ældre altid oplever respekt, værdighed og omsorg i ældreplejen. Derfor mener vi også, at der skal udvikles et måleredskab, der kan være med til at sikre, at vi ikke går på kompromis med netop dét. Det er ikke nok at se på det, der kan måles og vejes, men som det er nu, har vi svært ved at gøre andet, siger Morten Gjerskov (S), der er formand for sundheds- og omsorgsudvalget.

Derfor har kommunen nu startet et samarbejde med virksomheden Etikos, som skal hjælpe med at udvikle det nye redskab. Ideen er, at man blandt andet skal måle livskvalitet og værdighed ved at måle på organisationens etiske fokus.

Pårørende og personale Måleredskabet skal desuden kunne inddrage både borgere, pårørende, medarbejdere og andre aktører. På samme måde vil der blive inddraget klager i det omfang, der er kommet nogen. Et af målene er, at redskabet skal fungere som et supplement til de nuværende tilsyn på ældreområdet.

- I Roskilde oplever vi ikke eksempler som dem, vi har set i fjernsynet, og vi har fokus på kvalitet i den service, vi giver borgerne. Jeg synes, projekter som det her er utrolig spændende. Det er med til at udvikle den måde, vi arbejder på, til glæde for borgerne. Samtidig får vi en masse nyttig viden, og forhåbentlig kan vores erfaringer også bruges af andre kommuner bagefter, siger Morten Gjerskov.

Hvert år afsættes en million kroner til udviklingsprojekter på ældreområdet. Sundheds- og omsorgsudvalget har dog besluttet at reservere 560.000 kroner fra de overskydende frivilligmidler til uddeling af udvalgets udviklingsmidler i 2021. I udmøntningen af puljen har udvalget besluttet at bruge over halvdelen af beløbet, 800.00 kroner, til udvikling af måleredskabet.

Blandt de mindre beløb, der nu er øremærket, fremhæver Morten Gjerskov 50.000 kroner til at udvikle tilsynene på ældreområdet.

- Jeg er glad for, at vi har fundet penge til at inddrage de pårørendes perspektiver i forbindelse med de løbende tilsyn på ældreområdet. De sidder inde med værdifuld viden, som naturligt bør indgå i vores tilsyn, siger han.