Hvordan lyder sorg? Skoleelever laver musik til kortfilm

Eleverne har øvet flittigt på musikken, der skulle indspilles live. Et par piger fra 6. B var især koncentrerede, da de skulle komponere kradselyde for at symbolisere åndedrag og trommelyde for hjertebanken. Efter optagelserne lød der et forsigtigt »ja« fra pigerne med et smil, da komponisten Mathias Madsen Munk spurgte, om de var tilfredse med resultatet.

- Her er det så fantastisk at se, hvorledes formatet både giver noget til eleverne og lærerne, at det kan give dem en inspiration, kreativitet og energi midt i en travl hverdag er jo ret optur. Det er jo netop det vi ønsker at opnå med Kreativt hus for børns projekter, nemlig at skabe rum for fællesskab og kreativitet.