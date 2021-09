Se billedserie Lene Hansen (th.) og Louise Jensen krammer, griner og græder på Bambusgårdens sidste dag. Irene Staal (tv.) er harm over, at der i et område som Æblehaven/Rønnebærparken ikke længere er et sted til de skæve eksistenser - for de forsvinder ikke. Foto: Kim Rasmussen

Hvor skal de nu være - dem der ikke er som alle andre?

Roskilde - 24. september 2021 kl. 13:04 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der bliver grinet, grædt og skålet i den lille indhegning af mørkegrønt plankeværk. Lige udenfor kører entreprenørmaskinerne, som skal rive Bambusgården ned efter 28 år som samlingssted i Æblehaven og Rønnebærparken.

Det skulle være sket i dag, onsdag, men er udsat en dag, så der er tid til en sidste øl og sludder for nogle af de faste brugere.

- Det er en utopi Bambusgården bliver brugt af de udsatte og skæve eksistenser, men også mennesker med fast arbejde og styr på tilværelsen, som lægger vejen forbi.

En af dem er Irene Staal, der er kommet videre i tilværelsen efter en fortid som misbruger, men stadig kommer forbi Bambusgården for blandt andet at give brugerne en gratis klipning.

Hun er harm over, at man fra kommunen og boligselskabets side ikke finder et alternativ, når Bambusgården bliver revet ned som en del af den storstilede sanering af området.

For hvor skal de mennesker så gå hen? Stå foran købmanden og børnehaven, hvor de stod for 30 år siden, inden Bambusgården blev opført? Et eller andet sted kommer de til at stå, for de forsvinder ikke bare eller går hjem i deres nyrenoverede lejlighed.

- Fordi du renoverer facaden, gør du ikke indholdet i bygningerne anderledes, siger Irene Staal.

- Det er en utopi. Der findes nogle mennesker, der ikke er som alle andre, fortsætter hun.

Ville være døde af druk Humøret og snakkelysten fejler ikke noget blandt de fem-seks mennesker, der har slået sig ned omkring et borde-bænkesæt, mens andre trisser lidt frem og tilbage og ser til. Snakken følger ikke altid en ret snor, men budskabet er ikke til at tage fejl af: I Bambusgården finder de et sammenhold, der holder dem oppe i hverdagen.

- Det er jo mine venner, og vi støtter hinanden, hvis nogen er kede af det. Jeg er 100 procent sikker på, at der er nogle af brugerne, der var døde af druk eller ensomhed, hvis de ikke havde haft det her sted, siger Christina Frank.

Hun bor ikke selv i Æblehaven eller Rønnebærparken, men det gør Lene Hansen. Hun bor faktisk i blokken lige ved siden af og er kommet i Bambusgården i to år. Før sad hun derhjemme med sin øl, men nu har hun fået et større socialt liv. Hvis hun får en tår for meget, er der nogen til at følge hende hjem, og hun bliver kisteglad, da en yngre kvinde kommer forbi med en pose mad til hende, fordi den var tilovers fra kantinen på hendes arbejde.

»Vi finder ud af noget« Nu forsvinder mødestedet, og for Lene Hansen er det ikke nemt at sætte ord på, hvad det betyder.

- Jeg kan ikke rigtigt forklare det. For det er jo mennesker, jeg holder af, der kommer her... og dem kommer jeg jo til at savne, siger hun med høj stemme, inden den brister i gråd.

En yngre korthåret kvinde, Louise Jensen, bøjer sig lige så stille ned over Lene Hansen, giver hende et kram og lover, at de nok skal finde et nyt sted.

- Vi går ikke nogen steder. Vi finder ud af noget sammen, siger hun.

Hvad med hashandlen? Louise Jensen virker som en del af den sociale lim - sådan en, der altid har øje for de andre. For hende handler Bambusgården om sammenhold, hygge og »at give en masse kærlighed«.

Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt. Det er ikke nogen hemmelighed, at der foregår hash- og narkohandel i Bambusgården, og det er selvfølgelig ikke god reklame for stedets gavnlighed.

De almindelige brugere af Bambusgården kan godt finde på »at ryge en bønne«, men de handler ikke med stoffer. Det er andre, der bruger den lille gård som handelssted med en vis trafik af købere og sælgere til følge, men Bambusgårdens brugere tror heller ikke på, at en lukning vil gøre det af med hashhandlen. Den vil bare flytte ud på gaderne og i lejlighederne.

- Det er også generende for os. Men de skal jo ikke stå ved børnehaven, siger Louise Jensen.

Boligselskab melder pas Det bliver ikke Boligselskabet Sjælland, der kommer brugerne af Bambusgården til undsætning og finder et nyt sted, de kan være.

Boligsselskabet har ikke ønsket at tale med DAGBLADET om sagen, men har sendt en skriftlig besked på vegne af byggechef Per Bro.

»Bambusgården bliver nedlagt, fordi området skal bruges af byggepladsen under den store renovering af Æblehaven og Rønnebærparken, og der er ikke planer om at reetablere opholdsstedet. Det ville i givet fald skulle besluttes af beboerdemokratiet.«

Hvor områdets mere skæve eksistenser så skal søge hen har boligselskabet ikke svaret på. Det er ikke en del af deres boligsociale arbejde.

Endnu er der hverken økonomi eller politisk drøftelse af det, men plan- og teknikudvalgsformand Jens Børsting (S) er meget åben over for muligheden.

- Vi bliver nødt til at erkende, at der er et behov for noget i den retning. Det er ikke et problem, vi løser ved bare at lukke det. Vi bliver nødt til at se, om vi kan gøre noget andet, og der er vi nødt til at lytte til ideer fra dem, der bruger det, men også beboerne i området, siger Jens Børsting.

Skal ikke til Ringen Brugerne af Bambusgården er tidligere blevet henvist til Ringen i stedet, hvor kommunen har opført et værested i en rød container, som brugerne har nøgle til.

Den henvisning er nu trukket tilbage, men Bambusgårdens brugere havde heller ikke tænkt at benytte værestedet i Ringen.

Det blev opført i forbindelse med nedrivningen af en garagebygning ved Fakta på Køgevej, der blev brugt som samlingssted, men hvor der nu skal bygges daginstitution og et nyt bolig- og butiksbyggeri, hvor Fakta ligger.

Efter alt at dømme er det ikke lykkedes at trække Fakta-folket over til containerstedet, der for det meste står øde hen.

- Det, vi har lavet ved Ringen, har ikke været nogen stor succes endnu, men det bliver det nok først, når man fjerner Fakta. Så følger de forhåbentlig med derover, siger Jens Børsting.

