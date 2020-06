Bjergmarkens Renseanlæg renser spildevandet, inden det ledes ud i Roskilde Fjord, men det forekommer, at der ryger urenset spildevand ud ved overløb. Foto: Mik Foto: Mik

Hvor meget urenset spildevand udleder Roskilde?

Roskilde - 05. juni 2020 kl. 10:15 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte megen postyr, da det kom frem, at forsyningsselskaberne i Københavns og Gentofte Kommuner havde fået lov til at lede 200 millioner liter urenset spildevand ud i Øresund. Udledningen, som skulle være sket fire kilometer ud for kysten, er siden blevet udskudt til efteråret.

I kølvandet for Øresunds-balladen er det også kommet frem, at de 200 millioner liter, der skulle være sket forrige weekend, svarer til mindre end to procent af den samlede mængde urensede spildevand, som de to kommuner årligt sender ud i Sundet.

Også dét har givet dønninger, og den megen fokus på udledningen af urenset spildevand har fået Socialistisk Folkeparti til at spørge embedsmændene i kommunen, hvordan det står til med overløb og udledning af urenset spildevand fra Roskilde Kommune, ikke kun til Roskilde Fjord, men også til vandløb.

- Udledning af urenset spildevand kan både være til skade for livet i vand og udgøre en sundhedsrisiko. Vi ved fx, at der sidste år blev konstateret udløb til Gadstrup Mose, lige som det ikke så sjældent er forekommet, at vinterbadningen i Roskilde Havn har måttet indstilles på grund af sundhedsrisiko, siger SF's byrådsmedlem, Tina Boel.

Hun har bedt om at få tal for eventuel udledning af ubehandlet spildevand fra renseanlæggene de seneste fem år, fordelt på vandområder, sådan det bliver klart, om der er et stort problem eller ej. Hun har også bedt om oplysninger om eventuel udledning fra ejendomme, som ikke er tilkoblet de fælles spildevandssystemer, om varsling af udledning og om planer for at forebygge fremtidige udledninger.

