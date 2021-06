Se billedserie Konventgården ved Konventhuset er et eksempel på, at der kan bygges nyt, som passer til området. Domkirkens besøgscenter kunne for eksempel bygges bag Konventgården. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Hvor meget plads skal der til Domkirkens besøgscenter?

Roskilde - 27. juni 2021 kl. 14:47 Af Kurt Buchtrup Kontakt redaktionen

Hvor er det dog herligt, at Morten Thomsen Højsgaard - direktør på Roskilde Museum og nu også direktør for fonden bag etablering af et besøgscenter til Domkirken - i et interview i Roskilde Avis slår til lyd for, at der bliver startet på en frisk m.h.t. til at se på mulighederne for gode rammer til et besøgscenter.

Herligt at konstatere, at Morten Højsgaard Thomsen vil kaste ny energi ind i projektet, og herligt at der rækkes en hånd frem til et mere lokalt engagement.

Med al respekt for arbejdet indtil nu, så tror jeg at interesserede Roskildensere har oplevet et noget elitært projektarbejde uden virkelig rod i byen, og i det omfang der har været forslag fra lokale borgere, er det blevet mødt med larmende tavshed fra fondsbestyrelsen, men det ændrer sig måske nu?

I indledningen af interviewet nævnes det, at der skal startes forfra, fordi de hidtidige forslag ikke fungerer, og her må der vel tænkes på det oprindelige forslag om et underjordisk nybyggeri helt tæt på Domkirken, og det senere forslag om at benytte loftet over Duebrødre Hospital.

Meget naturligt efterlyses så forslag fra byens borgere om alternative muligheder.

Kravet om en beliggenhed tæt på Domkirken er indlysende, men også noget af en udfordring, for omgivelserne er jo typisk fredede eller bevaringsværdige bygninger, hvor indretning og ombygninger både er vanskelige og kostbare, hvis der skal leves op til nutidens standarder.

En af begrundelserne for at droppe Duebrødre Hospital som en mulighed var, at der ikke var plads nok.

Det må være naturligt at spørge om, hvor meget plads der egentlig skal til, når der nu bedes om nye forslag?

I Interviewet er nævnt tre af de muligheder, som allerede er foreslået af byens borgere her i avisen.

Palæet, Husarstalden og Katedralskolens Rektorbolig, hvor Husarstalden skiller sig ud som det mest realistiske, men lad mig tilføje den gamle tekniske skole lige bag Rådhuset, og ikke mindst forslaget om at bygge en helt ny bygning i Provstehaven.

Byggeriet af Konventgården beviste at det kan lade sig gøre - endog med et meget fornemt resultat - og der er rigeligt med plads i Provstehaven mod nord til en udvidelse af dette byggeri.

Her kan man formentlig få mest for pengene, og skabe noget unikt og tidssvarende - domkirken råder selv over grunden, og man undgår helt "bøvlet" med at skulle tilpasse sig eksisterende rammer i ældgamle bygninger, hvor overraskelser altid lurer.

Provstehaven er nærmest "usynlig" for omgivelserne, og det samme gælder Konventhuset, og en tilbygning i nordlig retning vil heller ikke kunne skæmme omgivelserne.

Der kan tales for og imod alle de nævnte forslag, men meget vil være vundet ved en åben og fordomsfri dialog om til- og fravalg i det fortsatte projektarbejde - og skal der skabes lokalt engagement bliver det nok også nødvendigt.