Hvor meget kan man effektivisere mennesker?

Roskilde - 18. november 2017 kl. 12:19 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 18. februar i år blev Hanne Christensen ramt af to blodpropper i hjernen. De følgende måneder, der bød på kortere indlæggelser, tilbragte hun fortrinsvis hjemme i lejligheden i Gartnervang, indtil hun døde den 23. juli.

Når hendes enkemand, Per Christensen ser tilbage på den periode, hvor Hanne Christensen var patient, er den røde tråd gennem det hele, at personalet har så lidt tid, at det går ud over dem, der har behov for omsorg. Især var det et problem, at hjemmeplejen konstant sendte nye folk ud.

- Der var nye personer hver eneste dag, og det var et problem, at vi aldrig kunne vide, hvornår de kom. Det er reelt nok, at der kan komme noget akut i vejen, men når der kom en ny, gik der ikke 14 dage, før hun var et andet sted i byen, og så skulle Hanne igen forholde sig til en ny, som hun var utryg ved. Alle de personer, der kom, var utroligt søde og dygtige, men det hjælper jo ikke, når de forvirrer den person, de står over for. Jeg har ikke tal på, hvor mange forskellige sosu-assistenter, vi fik besøg af. Når det var folk, som Hanne var blevet tryg ved, var der en helt anden ro over det, siger Per Christensen.

De problemer, han oplevede, er et resultat af, at der er blevet sparet for meget, mener han.

- Sosu-assistenterne gjorde et godt stykke arbejde, ingen tvivl om det. Men jeg bliver sur, når jeg hører politikerne sige, at man kan effektivisere mere, for det er ikke dem, der oplever, hvordan det er ikke at have personalet med. Politikerne siger, at det sagtens kan lade sig gøre at effektivisere, uden at det går ud over serviceniveauet, og at effektiviseringer ikke er besparelser. Gu' er det så! Ellers havde der været hænder nok til en ordentlig ældrepleje, siger Per Christensen.

Morten Gjerskov (S), som er formand for sundheds- og omsorgsudvalget, genkender ikke et billede af, at der er blevet effektiviseret meget på hjemmeplejen.

- Sagen er den, at det især er i den administrative del, vi har effektiviseret, så prisen for administration pr. borger i Roskilde er forholdsvis lav. Noget af udfordringen består i at skabe forløb, hvor det er de samme, der kommer i hjemmet. På nogle områder er det lettere end på andre, og det er klart, at når der er mange i spil over et længere forløb, hvor der skal ydes hjælp mange gange døgnet rundt, så er det svært at undgå, at der bliver mange om det, fordi man ikke kan forlange af nogen, at de arbejder 24 timer i døgnet. For at dække sådan et behov, er der brug for, at der er mange inde over, siger Morten Gjerskov.

Han mener, det er urealistisk, at der skull blive afsat flere penge til hjemmeplejen i fremtidige budgetter.

- Jeg har svært ved at se, hvor vi skulle finde pengene med det stigende antal ældre, der er i samfundet, siger Morten Gjerskov.

