Vinderen af arkitektkonkurrencen i 2016 blev Team Effekt, som var ene om at foreslå en tunnel under Roskilde Station. Det gør projektet dyrere at realisere end alle andre forslag, men helt frem til projektet blev standset for to et halvt år siden, hørte Claus B. Hansen, som dengang havde option på byggeriet, ikke ét ord fra kommunen om, at der var grund til at tvivle på, at det kunne føres ud i livet.

Send til din ven. X Artiklen: Hvilke problemer er det, kommunen vil undersøge? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hvilke problemer er det, kommunen vil undersøge?

Roskilde - 13. oktober 2021 kl. 12:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Superfint. Alletiders.

Det er med de ord, at arkitekt Claus B. Hansen modtager beskeden om, at Transportministeriet langt om længe er parat til at sælge Banedanmarks arealer på sydsiden af Roskilde Station - arealer, der indgår i planerne for det store Ny Østergade-projekt, som Claus B. Hansen præsenterede ideen til allerede i 2007.

Læs også: Konsulenter skal se på om kæmpe projekt er realistisk

Hvad han derimod hverken synes er superfint eller alletiders er, at kommunen nu vil bestille en ekstern konsulentundersøgelse af projektets feasibility, dvs. mulighederne for rent faktisk at føre projektet ud i livet.

Potentiel syltekrukke I forvejen har projektet, der rummer 600 boliger, hotel, erhverv og butikker, ligget fuldstændig stille i noget, der minder om to et halvt år. Set over hele perioden på 14 år er der i fx Køge bygget ny station, supersygehus og taget hul på et gigantisk Køge Kyst-projekt, og Claus B. Hansen føler, at Ny Østergade-projektet kan være det godt skub for Roskilde. Men han kan heller ikke sige sig fri for at se kommunens nye ønske om yderligere undersøgelser som endnu en potentiel syltekrukke.

Hvilke problemer? - Indtil en måned før, man stoppede projektet, sad vi og arbejdede på løsninger med parkeringskælder og alt muligt andet i projektet, som vi var meget langt fremme med. På daværende tidspunkt nævnte kommunen ikke noget om, at der var nogen problemer. Hvis der havde været nogen problemer, da man stoppede det, så havde man vel sagt det. Der var ingen mening i at arbejde videre med det til en måned før, det hele blev stoppet, hvis man havde set et eller andet problem. Så skulle det have været på bordet dengang. Så hvilke problemer man nu synes, der er - jeg kender dem ikke, siger Claus B. Hansen.

- Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke bare arbejder videre derfra, hvor vi var kommet. Hvorfor går vi ikke bare i gang? Vi har jo alt materialet til at gå i gang nu. Der er lavet en arkitektkonkurrence, som man synes var en fin konkurrence. Det synes jeg også selv. Alt er klar til at gå i gang og få lavet den lokalplan færdig og så sætte gang i byggeriet, siger arkitekten.

Dyrere tunnelløsning I det oprindelige projekt, han selv skitserede, blev nord- og sydsiden af stationen forbundet med broer over jernbanen. I den arkitektkonkurrence, der blev holdt i 2016, byggede seks af de syv indkomne projektforslag på samme princip - men det projekt, der blev foretrukket, var det eneste, som opererer med en tunnel under banelegemet. Dermed adskiller vinderprojektet sig også fra de øvrige projekter ved suverænt dyrest at realisere.

- Der er ingen tvivl om, at tunnelen er det mest besværlige del i projektet, og at det er den, der tager længst tid i forhold til planlægning i forhold til togene, når vi bygger under sporene - og at det er den, der er den største økonomiske usikkerhed omkring. En overføring er naturligvis meget mere medgørlig. Så hvis det er økonomien omkring en underføring, man vil kigge på, er det fint nok - men jeg ved ikke, hvad det er, man vil kigge på. Det er ikke noget, vi har talt om. Det er først nu, jeg har set borgmesteren udtale sig om, at der var nogle problemer, og de problemer kender jeg ikke, siger Claus B. Hansen.

Som forvaltningen præsenterer sagen for økonomiudvalget, skal feasibility-undersøgelsen sikre, at kommunen ikke bruger for mange ressourcer på noget, som risikerer ikke at blive til noget. I Claus B. Hansens optik kunne man lige så vel argumentere for, at der allerede er brugt mange ressourcer på Ny Østergade - private såvel som kommunale - og at projektet skal fremmes for at sikre, at de ressourcer ikke er tabt.

- I virkeligheden burde kommunen "bare" være planmyndighed og holde sig til dét. Det er også det, kommunen er bedst til, siger Claus B. Hansen.

relaterede artikler

Kæmpeprojekt ligger dødt på grund af statens retræte 14. februar 2019 kl. 13:25